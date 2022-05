Asırlardır devam eden Bayram geleneği örf ve adetlerine göre kutlanıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yıllardır devam eden Ramazan bayramı örf ve adetlerine göre kutlanıyor.

Derecik ilçesine bağlı 40 haneli Köryürek köyünde 3 gün boyunca her öğünde 6 evde yemek veriliyor. Sıra halinde ayrı ayrı evlerde ziyafet veriliyor. Dedelerinden günümüze kadar hala devam eden bayram kültürünü yaşlı, genç ve çocuklarla büyük heyecan içerisinde yaşadıklarını diyen köy muhtarı Galip Yılmaz: "Tüm müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Her sene olduğu gibi bu Ramazan ayını da geride bıraktık. Ramazan bayramına geçtik. Sabah bayram namazı camii çıkışında belirlediğimiz evlere geçtik. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik ve toplu şekilde mezarlığa geçtik. Ondan sonra da toplu bir şekilde ev ev dolaşıp herkesin bayramını kutladık. Bizim buralarda da bir sürü üs bölge bulunmaktadır. Mehmetçikler de buraya gelip bayramımızı kutladılar. Allah onlardan razı olsun. Bundan sonra toplu bir şekilde komşu köyleri ziyaret edeceğiz, Şuan bayramınız güzel geçiyor. Sabah kahvaltımızı yaptık, örf ve adetlerimize göre de 3 gün boyunca her öğünde belirlediğimiz hanelerde beraber yapılanıyoruz. Aynı zamanda bu dedelerimizden kalma bir gelenektir ve bizler de bunu yaşatıyoruz. Tüm müslüman aleminin bayramını kutluyorum" dedi.

