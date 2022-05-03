Jandarmadan çocuklara bayram şekeri

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çocuklara bayram şekeri dağıtıldı.

Derecik ilçesinde bayram nedeniyle jandarma ekipleri bir yandan trafik denetimi yaparken bir yandan da çocuklara bayram şekeri dağıttı. Devriye atan jandarma ekipleri, mahallelerde karşılaştıkları çocuklarla bayramlaşarak hem şeker verdi hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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