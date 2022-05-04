Vali Akbıyık, hastaların bayramını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile birlikte Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Uğurcan Kara'yı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Daha sonra Başhekim Kara ile birlikte servisleri tek tek ziyaret eden Vali Akbıyık, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bayramlarını kutladı.

Ziyaretleri sırasında çocukları da unutmayan Vali Akbıyık, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.