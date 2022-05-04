Ukranya-Rusya savaşı nedeniyle nişan törenlerini Yüksekova’da gerçekleştirdiler Tetianna Panchenko: "Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle 3 aydır nişan törenimizi yapamıyorduk"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukranya-Rusya savaşı nedeniyle nişan törenlerini Yüksekova’da gerçekleştirdiler Tetianna Panchenko: "Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle 3 aydır nişan törenimizi yapamıyorduk"

İHA

– Ukrayna'nın Dnipro kentinde yaşayan bankacı Tetianna Panchenko (24), Yüksekovalı Diş Doktoru Şıkak Beşer (29) ile 3 aydır Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle üç aydır erteledikleri nişan törenlerini Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirdiler.

Ukranya-Rusya savaşı nedeniyle nişan törenlerini Yüksekova’da gerçekleştirdiler Tetianna Panchenko: "Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle 3 aydır nişan törenimizi yapamıyorduk"

– Ukrayna’nın Dnipro kentinde yaşayan bankacı Tetianna Panchenko (24), Yüksekovalı Diş Doktoru Şıkak Beşer (29) ile 3 aydır Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle üç aydır erteledikleri nişan törenlerini Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirdiler.
Ukranyalı Tetianna Panchenko ile Yüksekovalı Şıkak Beşer, tanıştıktan kısa bir süre sonra evlilik kararı aldı ancak UkraynaRusya savaşı nedeniyle nişan törenini 3 ay boyunca ertelemek zorunda kaldılar. Ailelerin onay vermesi üzerine Ukraynalı Tetianna Panchenko, Türkiye’nin en doğusunda bulunan Yüksekova ilçesinde, Ukranya'da Diş Doktoru yapan Şıkak Beşer ile nişan törenini yaptı.

Yabancı bir kültürden gelmesine rağmen giydiği yöresel elbise ile dikkatleri üzerine çeken Ukraynalı Tetianna Panchenko, çektiği halayla da kısa sürede Yüksekova kültürüne ayak uydurdu.

"3 aydır ertelediğimiz nişanımızı Yüksekova’da gerçekleştirdik"
Ülkesinde yapamadığı nişanını Yüksekova’da yaptığını belirten Ukraynalı gelin Tetianna Panchenko, ’’Şıkak'la 3 sene önce Ukrayna’da tanıştık. Bir sene önce de evlenmeye karar verdik. Ancak ülkemde yaşanan savaş nedeniyle nişan törenimizi ertelemek zorunda kaldık. Bizler de uzun aradan sonra ailelerimizin de isteği üzerine Türkiye’de, yani Yüksekova’da nişanımızı yapmaya karar verdik. Umut ediyoruz ki bu savaş kısa zamanda biter ve bizler de hem Ukrayna’da hem de Yüksekova ilçesinde olmak üzere 2 yerde düğünümüzü gerçekleştiririz. Ertelediğimiz bu nişan törenine birçok akraba ve dostumuz katılamadı. Çünkü onlar Ukrayna’da kaldılar, gelemediler. Öte yandan ben Yüksekova’yı çok sevdim. Özellikle dağları ve doğası beni kendine hayran bıraktı. Sadece ağırlıklı orak Kürtçe konuşulduğu için zorlanıyorum. Onun dışında herhangi bir sıkıntım yok. Buranın insanları çok iyi, misafirperver ve cana yakınlar. Burada bulunduğum süre zarfında benim ilgimi çeken ve hoşuma giden bir şey de buradaki insanların büyüklerine duydukları saygı oldu. Herkes büyüklere karşı çok saygılı hareket ediyorlar. Hatta benim tuhafıma giden ilk şeyin, büyüklerin ellerini öpmek olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu saygı, bu ülkede yaşayan insanların tarihini anlatıyor” dedi.

Savaşın bitmesiyle beraber düğünlerini yapacaklarını söyleyen damat Şıkak Beşer, “Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaştan önce ailelerin onayıyla karar almıştık ve düğünümüzü yapacaktık. Maalesef yaşanan savaş nedeniyle 3 aya yakındır ertelemek zorunda kaldık. Bu istenmeyen nedenlerden ötürü nişanımızı Yüksekova’da ve kendi adetlerimize uygun bir şekilde yaptık. İnşallah bu savaş da bir an önce biter. Bizler de kısa bir zaman içinde hem Yüksekova'da hem de Ukrayna'da düğünümüzü yapma imkânı buluruz. Bu nişan törenimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Damadın babası olan Onbaşılar Muhtarı Pervizhan Beşer de Ukrayna’dan gelin getirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bizler burada güzel bir nişan töreniyle nikâhlarını kıydık. Şimdi de Ukraynalı gelinim nedeniyle tüm Ukraynalılar benim akrabalarım oldu. Ukrayna’ya atılan her kurşun sanki bana atılıyor gibiyim. İnşallah bu sava da kısa zamanda biter ve herkes ülkesine döner. Bizler de bu vesileyle Ukrayna ve Türkiye olmak üzere 2 ülkede 2 düğün töreni yaparız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık, hastaların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, hastaların bayramını kutladı
Vali Akbıyık’tan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan şehit ailelerine ziyaret
Belediye çalışanları gece mesaisinde
YEREL HABERLER Belediye çalışanları gece mesaisinde
Jandarmadan çocuklara bayram şekeri
YEREL HABERLER Jandarmadan çocuklara bayram şekeri
Asırlardır devam eden Bayram geleneği örf ve adetlerine göre kutlanıyor
YEREL HABERLER Asırlardır devam eden Bayram geleneği örf ve ...
Şair polisin objektifinden Hakkari
YEREL HABERLER Şair polisin objektifinden Hakkari
Çukurca'da Ramazan bayramı ziyaretleri
YEREL HABERLER Çukurca'da Ramazan bayramı ziyaretleri
Yüksekova’da Bayramlaşma programı düzenledi
YEREL HABERLER Yüksekova’da Bayramlaşma programı düzenledi
Bakan Soylu Yüksekova'da vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Bakan Soylu Yüksekova'da vatandaşlarla bayramlaştı
Yüksekova'da sürü halinde dağ keçileri görüntülendi
YEREL HABERLER Yüksekova'da sürü halinde dağ keçileri görüntülendi
Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı (4)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını ...
Bakan Soylu: "Bu topraklarda huzuru ve kardeşliği kaldırıp, bu topraklara kaosu, baskı ve zulmü getirmeye çalışanlara karşı nasıl birlik olduğunuzu biliyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Bu topraklarda huzuru ve kardeşliği ...
Bakan Soylu, 2100 rakımlı üstte askerlerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, 2100 rakımlı üstte askerlerin bayramını ...
2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar
YEREL HABERLER 2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar
Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki ...
Bakan Soylu bayram namazını Mehmetçikle kıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu bayram namazını Mehmetçikle kıldı
Bakan Soylu Yüksekova’da güvenlik güçlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Soylu Yüksekova’da güvenlik güçlerini ziyaret ...
Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını ...
Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.