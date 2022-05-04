Hakkari’de veteriner ekiplerinin bayram mesaisi

Hakkari Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi Ramazan Bayramı’nda araç çarpması sonucu ağır yaralanan kedi ve köpek için seferber oldu.

Hakkari’de araç çarpması sonucu gelen kedi ve köpekler, belediye kliniğinde müşahede altına alınıyor. Hakkari merkezde araç çapması sonucu gelen bir kedi ile Çukurca’da araç çapması sonucu getirilen bir köpek için veteriner ekibi seferber oldu. Bayramda aralıksız çalışan belediye ekipleri, can dostları kurtarmayı başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.