İran sınırında 94 kilo eroin ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İran sınırına yakın noktada yapılan arazi aramalarında, çuvallar içinde 94 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova'nın Esendere beldesi İran sınırı yakınlarına operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı arazi aramalarında, çuvallar içinde 94 kilo eroin ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-05-05 15:45:55



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