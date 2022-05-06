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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'deki öğretmen ve öğrencilerin Avrupa yolculuğu başlıyor

İHA

Hakkari'deki öğretmen ve öğrencilerin Avrupa yolculuğu başlıyor

Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğü, "Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyonları" programı çerçevesinde yurt dışına öğrenci ve öğretmen gönderme sürecini başlattı.
Yurt dışına gidecek öğrenci ve öğretmenlere, İngilizce kurslarının yanında gidecekleri ülkelerin kültürleri, iklimi, yemekleri, tarihi eserleri gibi konularda da kurslar veriliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yapılan her türlü faaliyetlerde ve elde edilen bütün başarılarda birliktelik ruhu olduğunu belirterek, “İl ve ilçelerimizdeki okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm personelimiz ile birlikte başarılı bir süreç yönetiyoruz. Bu istikrarlı, disiplinli ve özverili çalışmalarımızı Avrupa Birliği projelerine de yansıtmış bulunmaktayız. İnanıyorum ki bu azim ve gayretli çalışmalarımız neticesinde daha büyük projelere ve başarılara imza atacağız. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi gibi üst politika belgelerinde var olan hedefleri gerçekleştirmek için büyük katkısı olduğuna inandığımız Erasmus+ programından, Hakkâri eğitim camiası olarak azami düzeyde faydalanmamız gerekiyor. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, dil eğitimlerini almaya başladı. Öğretmenlerimiz, Erasmus+ projeleri ile yurt dışı eğitim kurumlarını ziyaret ederek yeni deneyimler kazanacaklar. Bizler, uluslararası projelerde öğretmenlerimizin özellikle yer almasını istiyoruz. Eminim geri dönüşlerinde hem kendilerine hem de öğrencilerimize katma değerler sağlayacaklar. Bilgi ve deneyim alışverişinin çok kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. İlimizde, eğitim adına ciddi bir potansiyel var. Yapmamız gereken; hedefe odaklanmak, bu potansiyel ve birikimi başarıya dönüştürerek Erasmus+ projelerini hep birlikte daha ileri seviyeye taşımaktır. Bu anlamda, ARGE ekibimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.
Eylül ayına kadar yurt dışı hareketliliğin devam edeceğini belirten Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Proje Koordinatörü Nazif Özer ise “Akreditasyon sürecinde, tabiri caizse nefeslerimizi tutup ulusal ajanstan sonuçların açıklanmasını bekledik. Çok emek verdik, artık 7 yıl boyunca AB projelerinde ayrıcalıklı sınıftayız. İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü, elde ettiği akreditasyonlar çerçevesinde, yurt dışında öğrenci ve öğretmen gönderme süreçlerine başlamıştır. Bu çerçevede yurt dışına gidecek öğrenci ve öğretmenlerimiz için İngilizce kurslarını açtık. Okul Eğitimi Akreditasyonunda 6 yönetici, 22 öğretmen ve 20 öğrenci; Mesleki Eğitim Akreditasyonunda ise 15 yönetici ve öğretmen ile 30 öğrencimizi yurt dışına gönderiyoruz. Kabul edilen projemiz ve program bünyesindeki diğer projeler, Avrupa Birliği tarafından eğitim kapasitesinin ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla desteklenmekte ve hibe sağlanmaktadır. İnanıyorum ki bundan sonra da bu alanlarda da başarılarımızı artırarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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