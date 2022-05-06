Hakkari'de mayıs ayında Sümbül Dağı’na kar yağdı.
Hakkari'de belirli aralıklarla yağmur etkili olurken, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na ise kar yağdı. Havanın açılması ile ortaya çıkan Sümbül Dağı’nın görüntüsü adete görenleri büyüledi.
Yağmur, sis ve çiçek açan ağaçlar ve mayıs ayında beyaza bürünen Sümbül Dağı’nın muhteşem görüntüsü, 4 mevsimin bir arada yaşandığı kent merkezine ayrı bir güzellik kattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.