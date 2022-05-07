Hakkari'de yayalar için seferberlik Vali İdris Akbıyık; "İlimizde trafik kazaları olmaması sevindirici"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla trafik haftası çerçevesinde, 'Yayalar için 5 adımda Güvenli Trafik’ etkinliğine katılarak sürücü ve yayalara uyarılarda bulundu.

Hakkari'nin belirli noktalarında Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün katılımıyla kentte trafik haftası çerçevesinde ’Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik' konulu denetim düzenlendi. Uygulamada araçlar tek tek durduruldu ve sürücüler sözlü uyarılıp broşür dağıtıldı. Hakkari'de trafik kazalarının olmamasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Akbıyık, yaya ve sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. Vali Akbıyık, "Yaya yolunda illerle, yürürken yaya yolu ve banketi tercih edelim. Görünür olun, karanlıkta açık renkli elbise giyelim ve ışık taşıyalım. Trafik ışıklarını takip et, ışıklı trafik cihazlarının yerlerde ışıkların yönlendirilmesiyle hareket edelim. Yola odaklan, yoldayken trafiğe odaklanmak için cep telefonuna bakmayalım. kulaklık kullanmamaya özen gösterelim" dedi.

Vali Akbıyık, yolda geçen sürücülere trafik kurallar hakkında bilgi verip kendilerine broşür dağıttı. Yolda geçen, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Akbıyık, trafik kuralları hakkında kendilerine bilgi vererek, çocuklara oyuncak hediye etti.

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