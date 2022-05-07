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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Belediyesi ekiplerinden yağmur seferberliği

İHA

Hakkari Belediyesi ekiplerinden yağmur seferberliği

Hakkari Belediyesi ekipleri, etkili olan şiddetli sağanak yağmur nedeniyle yaşanan olumsuzluklara müdahale etmek ve vatandaşlara destek vermek için gece boyunca görev yaptı.
Hakkari'de yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli sağanak yağmurda Hakkari'de metrekareye saatte 39,2 kilogram yağmur düştü. Çok kısa sürede düşen yoğun yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklardan etkilenen vatandaşlar yardımına Hakkari Belediyesi ekipleri koştu. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aşırı yağış sonucu Arazözlerle taşkın yaşanan noktalardaki suları tahliye eden ekipler, rögar kapaklarında meydana gelen tıkanıklıkları açtı. Belediye su arıza ekipleri ise, patlayan içme suyu şebeke hatlarına anında müdahale ederek, mahalleleri susuz kalmaktan kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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