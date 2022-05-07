Şemdinli de trafik haftası etkinliği yapıldı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle sürücülere broşür dağıtıldı.

Şemdinli ilçesinde 713 Mayıs Trafik haftası nedeniyle, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" ana temalı yaya ve emniyet kemeri farkındalığı oluşturmak için sürücüler bilgilendirildi. Şemdinli Emniyet Müdürü Yılmaz Demireli’n de katıldığı etkinlikte polis kontrol noktasında sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Görevliler tarafından sürücülere broşür dağıtıldı.

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