Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 - Trabzonspor: 4

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 22. haftasında Hakkarigücü, konuk ettiği Trabzonspor'a 42 mağlup oldu.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada Hakkarigücü, Trabzonspor'u konuk etti. Bordomavililer maçı 42'lik skorla kazandı. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, aldığı yenilgiyle 43 puanda kalırken, rakibi Trabzonspor ise 8. sıraya yükselerek puanını 24'e çıkardı.

Karşılaşmayı Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve çok sayıda taraftar izledi.

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