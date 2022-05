Hakkari’de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" standı kuruldu

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile stant kuruldu.

Türkiye genelinde kara yolu trafik güvenliği çerçevesinde farkındalığı artırmak için düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde stant kurularak, "Yaya yolunda ilerle", "Görünür ol", "Trafik ışıklarını takip et", "Yaya geçidi kullan", "Yola odaklan" başlıkları altında hazırlanan broşürleri vatandaşlara, "Dikkat hayat çıkabilir" yazılı broşürleri de sürücülere dağıttı.

Açıklamalarda bulunan trafik ekipleri, 713 Mayıs Karayolu Trafik Haftası özelinde yaya güvenliğini ön plana çıkaran etkinlikler de düzenleyeceklerini söyleyerek, “Özellikle bu sene yayalar için 5 adımda trafik güvenliği temalı etkinlikleri ön plana çıkarmak istiyoruz. Çünkü maalesef trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalarda yayalarımızın sorumluluğu da önem teşkil ediyor. Trafik kazalarını önlemek için bu yıl Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla ‘Öncelik yayanın, öncelik hayatın’ sloganıyla özellikle yayaların güvenliği konusunu ele aldık. Trafikte ve sokakta ilerlerken öncelikle yaya yolundan ilerleyin diyoruz. Görünür olun diyoruz. Çünkü görünür olmak trafik kazalarında can güvenliği bakımından oldukça mühim. Trafik ışıklarına muhakkak riayet edin diyoruz. Bir diğer önemli başlık ise yaya geçidini kullanalım. Yaya geçidi dışında başka bir geçit olmayan yerde can güvenliğinizi riske atacak bir takım şeyleri yapmayalım istiyoruz ve yola odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz" dediler.

