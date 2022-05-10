Hakkari'de pancar toplamaya giden kadınlar tipiye yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar KAPLAN/ YUKSEKOVA(Hakkari),(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağa pancar toplamaya giden kadınlar, aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yüksekova'ya 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında yaşayan kadınlar, pancar toplamaya gitti. Kadınlar havanın aniden bozması ile başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle zor durumda kaldı. Kadınlar, cep telefonuyla yakınlarına ulaşıp, bölgedeki bir mezraya sığındı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-05-10 13:15:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.