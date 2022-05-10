Hakkari’de başıboş hayvanlarla mücadele

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kentteki başıboş büyükbaş hayvanlarla mücadele çalışması sürüyor.

Bir süre önce kent merkezinin değişik noktalarına bırakılan başıboş hayvanlara yönelik çalışma başlatan zabıta ekipleri, topladıkları hayvanları il dışına çıkartmıştı. İlan ve duyurular yaparak hayvan sahiplerini uyaran zabıta ekipleri, hayvanlarını kent merkezine salmaları halinde gerekli cezaların kesileceği uyarısında bulunmuştu.

Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Bağlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’ndaki hayvanlar toplatılarak sahipleri son kez uyarıldı.

Hayvan sahiplerini ikinci kez uyaran zabıta ekipleri, bu defa hayvanları çarşı merkezinde gördükleri takdirde il dışında uzak bir yere götürecekleri uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.