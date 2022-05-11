Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i polis memuru, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde HakkariVan kara yolunun Sümbül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Polis memuru Abdulkadir Kılıç'ın kullandığı 30 AE 320 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 73 ALL 11 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis memuru Kılıç ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Kılıç ile Kemal Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin tedavileri ise sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-05-11 09:56:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.