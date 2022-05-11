Terörden temizlenen Şemdinli'ye ziyaretçi akını

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

Şemdinli'deki tarihi mekanlar ve doğal güzellikler, çevre il ile ilçelerin yanı sıra batı illerinden de gelen misafirlerini ağırlıyor. Ankara, Adana, İzmir ve Konya ilinden gelen 11 kişilik grup, terörden temizlenen ilçeye bağlı Bağlar köyünde bulunan tarihi Kayme Sarayı ve Taş Köprü'yü ziyaret etti.

Tur rehberi Nurdan Güney, İstanbul'da bir araya geldiklerini söyleyerek, “11 kişiyiz. Antalya, Adana, İstanbul ve Konya illerinden buralara geldik. Doğu Anadolu Bölgesi gezisinde bulunuyoruz. Bugün İran Urmiye'den çıkıp Yüksekova’ya, oradan da buraya geldik. Hedefimiz en uç bölgeyi gezmekti. Geldik, gördük ve buranın dağları, ovaları, tarihi dokusu ve insanları bizi çok mutlu etti. Buraları herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

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