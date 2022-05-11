Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (3)

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YAŞAMINI YİTİREN POLİS MEMERU İÇİN TÖREN

Hakkari'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Kılıç için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından polis memuru Kılıç'ın cenazesi memleketi Sivas'a gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-05-11 14:42:18



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