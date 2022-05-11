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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan göçerler kurtarıldı

İHA

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan göçerler kurtarıldı

Şırnak'tan Hakkari'ye giderken kar ve tipi nedeniyle 3 bin 800 rakımlı Faraşin Yaylası'nda mahsur kalan göçerler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinden Hakkari'ye gitmek için 20 gün önce yola çıkan göçerler, Yeşilöz köyünde aniden bastıran kar ve tipiye yakalandı. Olumsuz hava koşuları nedeniyle mahsur kalan bin 500 koyun ve 8 göçere ulaşılması için çalışma başlatıldı. Kar ve tipiye yakalanan 8 göçer ile koyun sürüsü; Hakkari İl Özel İdaresi, jandarma, güvenlik korucularının uzun süren uğraşları sonucu merkeze bağlı Işık köyü Yapraklı mezrasına ulaştırdı.
Mahsur kalan göçerlerden 57 yaşındaki Ahmet Bozkurt, aralık ayında Cizre'ye bağlı Bozalan köyüne gittiklerini söyledi. Her yıl hayvanlarını araçlarla getirip götürdüklerini belirten Bozkurt, ''Bu yıl biraz pahalı olduğu için biz hayvanlarımızı yürütmek zorunda kaldık. Betsa bölgesinde kar yağışından dolayı 3 gün mahsur kaldık. Ondan sonra oradaki vatandaşlar bize yardım edip kurtardılar. Bir gün sonra Yeşilöz Tepesi mevkilisinde kar ve yağmur yağdı. Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri bizlere yardımcı oldu. İş makinesi yolladı ve bizleri kurtardı. Yaklaşık 24 saat zorlu bölgede mağdur kaldık. Yoğun kar yağışında koyanlarımızı otlatamadık. Sürüde bin 500 yakın hayvan ve 8 göçer vardı. Geceyi çok zor atlattık, ateş yakacak odunumuzda yoktu. Sabaha kadar yağışın altında kaldık. Sağ olsun ekipler yardımcı oldu, sağ salim Işık köyü Yapraklı mezrasına ulaştık'' dedi.
Göçerlerden 50 yaşındaki Ramazan Bozkurt ise Faraşin Yaylası’ndan çıktıktan sonra çok sıkıntı çektiklerini ve olumsuz hava koşularının hem kendilerini hem de hayvanlarını zor durumda bıraktığını ifade etti. Kar ve tipinden dolayı hayvanlarının aç kaldığını ve çok fazla ıslandığını belirten Ramazan Bozkurt, ''Zor durumda kaldığımız için il özel idaresi ekipleri ve şantiye şefi ile irtibata geçtik. Allah razı olsun ekipler bizlere ulaştı. Ekiplerin bizlere yardımcı olmasından dolayı çok memnun kaldık, emeği geçen herkese teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.
Göçerler, eylül ayına kadar Hakkari'nin yaylalarında kaldıktan sonra havaların soğuması ile Güneydoğu Anadolu Bölgesine tekrar göç edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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