Hakkarili güreşçi Türkiye ikincisi oldu

Hakkari Spor Lisesi'nde okuyan Nurgül Abi, Yozgat’ta yapılan ‘Okul Sporları Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda ikinci gelerek Fransa’da Türkiye’yi temsil etmek için ter dökecek.

Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak, Nurgül Abi’nin aldığı başarının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Öğrencimiz, 1422 Mayıs 2022 tarihlerinde Fransa’da yapılacak olan Uluslararası Okul Sporları Müsabakalarında Türkiye'yi temsil etmek için ter dökecek. Desteğini esirgemeyen Valimiz İdris Akbıyık ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür ile Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emin Yıldırım, öğrencimizi çeşitli hediyelerle ödüllendirip yarışma öncesi büyük moral vermişlerdir. Farklı branşlarda birçok başarı sağlayarak ilimizi ve ülkemizi hem ulusal hem de uluslararası başarılarda temsil etmeye devam edeceğiz. Amacımız çeşitli branşlarda okulumuzdaki milli sporcu sayısını artırmaktır” dedi.

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