Mayıs ayında kar altında yayla yolculuğu

Şırnak'tan Hakkari'ye giderken kar ve tipi nedeniyle 3 bin 800 rakımlı Faraşin Yaylası'nda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan göçerlerin kar altındaki yayla yolculuğu sürüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinden Hakkari'ye gitmek için 20 gün önce yola çıkan göçerler, Yeşilöz köyünde aniden bastıran kar ve tipiye yakalanmış; Hakkari İl Özel İdaresi, jandarma ve güvenlik korucularının uzun süren uğraşları sonucu kurtarılarak merkeze bağlı Işık köyü Yapraklı mezrasına ulaştırılmıştı. Göçerler burada bir süre dinledikten sonra yazı geçirecekleri yaylaya gitmek üzere yeniden yola çıktı. Bin 500 koyunla kar altında zorlu yolculuklarını sürdüren göçerler, ilk defa mayıs ayında bu kadar kar gördüklerini söyledi. Göçerler, baharı yaşamadan kıştan yaz mevsimine geçeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.