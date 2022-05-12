Hakkari Sümbül Spor il birincisi oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'de 6 takımın katıldığı Gelişim U16 Liginde Hakkari Sümbül Spor Takımı il birincisi oldu.

Hakkari Sümbül Spor Kulüp Başkanı Adnan Aykut, takımlarının U16 Liginde başarılı bir performans göstererek il birincisi olduğunu belirterek, “İleri ki tarihlerde Siirt’te ilimizi temsil edecek takımımıza başarılar diliyoruz. Büyükler liginde iyi bir performans sergileyerek gençler liginde ise final oynayan sporcularımızdan güzel başarılar bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.