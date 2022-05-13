Hakkari’de hurdacılar il dışına çıkartılıyor

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan hurdacıları il dışına çıkartılıyor.

Zabıta Müdürü Adil Demir’in başında bulunduğu zabıta ekipleri, kentin değişik noktalarında faaliyet gösteren ve ilin görüntüsünü bozan hurdacıları uyararak kent dışına çıkmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hakkarili vatandaşlar ise belediye yetkililerine teşekkür ederek, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler. Vatandaşlar, “Tam da olması gereken buydu. Çünkü günümüz şehirciliğinde, hurdacı ve benzeri işler şehrin merkezinde icra edilemez. Nasıl ki sanayi kuruluşları şehirlerin göbeğinde olamıyorsa, gürültü ve görüntü kirliliğine yol açan sektörlere de izin verilmez” şeklinde konuştular.

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