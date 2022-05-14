Çukurca da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde polis memurları tarafından trafik haftası çerçevesinde ilk okul öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çukurca İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis memurları, trafik hafta nedeniyle Çukurca Atatürk İlkokulu o¨gˆrencilerine trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Trafik ekipleri kurallara uyulması konusunda öğrencilere broşür dağıtırken, herkesin günlük yaşantısında gönüllü bir trafik polisi olduğunu söylediler.Yapılan etkinlik sonrasında polis memurları o¨gˆrencilere beraberinde getirdikleri hediyeleri takdim etti.

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