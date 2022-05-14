Hayvanlarını otlatırken karşılaştığı ayıyı cep telefonu ile görüntüledi

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde koyunlarını otlatan vatandaş, karşılaştığı ayıyı cep telefonu ile görüntüledi.

Yüksekova ilçesi Aşağıgüveç köyünde yaşayan Cemil Çağala, köyde koyunlarını otlattığı sırada bir ayı ile karşılaştı. Hemen cep telefonunu çıkarıp ayıyı kayda alan Çağala, “Her sabah olduğu gibi koyunları otlatıyordum. O sırada şaşkın şaşkın gezen bir ayı gördüm. Ben de koyunlara zarar vermesin diye hemen ayağa kalktım. Biraz seslendim. Sesimi duyan ayı kaçtı. Ben de ayının dağa kaçışını cep telefonuma kaydettim” dedi.

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