Odunluklarına giren tilkinin 5 yavrusu oldu

Yaşar KAPLAN/ YUKSEKOVA(Hakkari),(DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde, karlı ve soğuk havada girdikleri odunlukta Balin ailesi tarafından beslenen 2 tilkiden biri 5 yavru doğurdu.
Çetin kış koşullarının yaşandığı Yüksekova´da, birkaç ay önce kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca Cumhuriyet Mahallesi'nde Balin aliesinin yaşadığı evin odunluğuna 2 tilki girdi. Balin ailesi, buradan tilkileri elleriyle besledi. Tilkilerin zaman zaman dışarıya çıktıklarını belirten ev sahibi Cebeli Balin, birinin 5 yavru dünyaya getirdiğini belirterek, "Misafir tilkimiz 5 yavru dünyaya getirdi. Sadece güneşli günde dışarıya çıkıyorlar. Biz de misafirlerimiz olan tilkilerimize yiyecek veriyoruz" dedi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-05-14 16:01:39
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