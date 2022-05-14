Hakkarigücü, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı

Turkcell Kadınlar 1. Ligi B Grubunda mücadele eden ve playofflara kalan Hakkarigücü Kadın Takımı, evinde ağırladığı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile 11 berabere kaldı.

Merzan Sahası'nda oynanan maçta 35. dakikada ev sahibi Hakkarigücü Kadın Takımı, Süheyla Çalçınar’ın gölü ile öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen maçta, 71. dakikada Kennya Cordner ile golü bulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı sahadan 11 beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan playoff 1. turun rövanş maçı ise 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak.

Maçı Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Hakkari Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Seyfullah Kaya, Sosyolog Ceza Uzmanı Avukat Turgut Besi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, VEDAŞ Destek Hizmetleri Müdürü Serhat Tekin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keksin ve çok sayıda sporsever izledi.

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