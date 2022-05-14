Hakkarigücü Spor - Fenerbahçe: 1-1

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde eden Hakkarigücü Spor, Play-Off 1. Tur ilk maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Merzan Stadı´nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin golünü 71. dakikada Kennya Cordner kaydederken, ev sahibi ekibin golü ise 34. dakikada Süheyla Çalçınar´dan geldi. Karşılaşmanın 52. dakikasında rakibiyle çarpışarak omzundan sakatlanan Fenerbahçeli Mariana Jaleca maça devam edemedi ve yerini Dilan Bora´ya bıraktı.

Play-Off 1. Turu'nun rövanş maçı 21 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Bu karşılaşma ise saat 16.00´da başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-05-14 16:05:16



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