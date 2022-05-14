Hakkari Valisi Akbıyık 'yılın en başarılı valisi' seçildi

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a yılın en başarılı valisi ödülü verildi.

GAP Gazeteciler Birliği tarafından bu yıl 15.'si Malatya'da düzenlenen Uluslararası GAP Oscarları Ödül Töreninde Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık'a yılın en başarılı valisi ödülü verildi.

Vali İdris Akbıyık'ın ödülünü AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık takdim etti.

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