Vali Yardımcısı Kumbasar düğün törenine katıldı

Hakkâri Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Nehir ve Baran Timur çiftinin düğün törenine katılarak mutluluklarına ortak oldu.

Hakkari'de ilçe, belde, köy ve mezralarını sık sık ziyaret eden ve yöre halkı tarafından sevilen Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, bu defa Timur ailesinin sevincini ortak oldu. Hakkari'de bir düğün salonunda Nehir ve Baran Timur çifti için yapılan görkemli düğün törenine davet edilen Vali Yardımcısı Kumbasar, Timur ailesinin mutluluğuna ortak oldu. Damadın babası H. Yüksel Timur ve davetliler tarafından karşılanan Kumbasar, davetlilerle birlikte halay çekti. Kumbasar, Mehir ve Baran çiftine ömür boyu mutluluklar dileyerek hediyesini takdim etti.

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