Yüksekova’ya adeta çamur yağdı

Suriye ve Irak tarafından gelen toz bulutunun, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağmurla birlikte çamur olarak yağması vatandaşı şaşkına çevirdi.

Yüksekova ilçe merkezi ve köylerinde bugün saat 11.00 sıralarında aniden çıkan rüzgârın etkisiyle etraf toz bulutuyla kaplandı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen toz bulutu, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Yağan çamurdan dolayı araçlarını 2 kez yıkadığını belirten Ferdi İrdem, “Hayatımda ilk kez bu kadar fazla çamuru araçların üzerinde gördüm. Sanırım bu çamur Irak ve Suriye tarafından geldi. Şu an tüm araçlarımız çamur içindedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.