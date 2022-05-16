Yüksekova'da yıldırım düştü; 30 küçükbaş öldü

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sağanak sırasında yıldırım düştü. Olayda, otlaktan ağıla götürülen 30 küçükbaş öldü.

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy'de yağmurla birlikte yıldırım da etkili oldu. Köyün yakınında otlatılan koyunlar ağıllara götürülürken yıldırım düştü. Yıldırımın isabet eden 30 koyun öldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda inceleme yaptı. Hayvanları ölen bölge halkı, yetkililerden yardım istedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-05-16 16:46:59



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