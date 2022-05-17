Sarıya bürünen ovada, leyleklerle düğün fotoğrafı çekimi



Yaşar KAPLAN/ YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişiyle renklenen tarlalar, hem leyleklere mekan hem de düğün için çekim yapmak isteyen çiftlere doğal fotoğraf platosu oluyor.

Kentte, baharın gelişiyle boy veren sarı çiçek tarlaları, güzel görüntüler oluşturdu. Yüksekova ilçesi merkezinin girişindeki ova, görselliğiyle fotoğraf çekimi yapmak isteyen yeni evli çiftlerin ilgi odağı oldu. Her yıl olduğu gibi bu sene de bölgeye gelen leylekler ovada fon oluştururken, gelin ve damatların mutlu anları fotoğraflara yansıdı.

Yüksekova'da sınıf öğretmenliği yapan Özlem Yılmaz ile hayatını birleştiren emlakçı Rıdvan Yılmaz, fotoğrafların çekiminde, "Cennet gibi güzel olan ovada bizi leylekler karşıladı. Heyecan veren bir sürpriz yaşattılar. Bu durum herkese nasip olmaz. Leyleklerin bizi karşılamalarını güzel bir hayatın başlangıcı olarak yorumluyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-05-17 11:16:11



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