Hakkari'de mayıs ayında kayak yarışması



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda alp disiplini kayak yarışması düzenlendi.

Hakkari Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak girişimiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Berçelan Yaylası'nda yıldızlar ve gençler kategorisinde kayak yarışması düzenlendi. Etkinlikte sporcular ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Yarışmalarda il birincisi olan yarışmacılara ödül verildi.

Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, ''Son derece zengin bir coğrafya. Bölgede yılın 4 mevsimini aynı anda yaşamak mümkün. Şu an bizim yaşadığımız mayıs ayı. Bizler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilimizde salon sporlarında, doğa sporlarında, birçok alanda birbirinden güzel faaliyetler yaptık. Bunlardan bir tanesi de kayak müsabakası. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar denizler, kitle turizmiyle buluşmuşken, bizler burada çiçekleri koklarken, diğer taraftan kayak yapıyoruz. Bu da coğrafyamızın ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Burada kayak yapıyor olmak büyük bir şans bizler için. Bu anlamda bizlere destek sağlayan başta Sayın Valimiz İdris Akbıyık olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bütün paydaş kurumlara, emeği olan herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bizler bu tür faaliyetlerle Hakkari'mizin doğasını, coğrafyasını hem yerelde hem ulusalda hem de uluslararası arenada tanıtmak için bu ve buna benzer birçok faaliyet yapacağız. Emeği olan herkese teşekkür ederim'' dedi.

Müsabakaya Vali yardımcıları Tevfik Kumbasar, Talha Battal, Murat Yayabaşı, Gençlik Spor Şube Müdürü Sabri Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Nevzat Yılmaz ve sporcular katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-05-17 16:44:06



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