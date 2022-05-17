Hakkari'de pancar toplarken ayağı kırılan kadın kurtarıldı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Kavaklı köyünde pancar toplamaya giderken ayağı kırılan kadın, AFAD ve UMKE ekibi tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çeltik mezrasında pancar toplamaya giden Fatma Duman isimli kadın düşerek ayağını kırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine AFAD VE UMKE ekipleri harekete geçti. Zor şartlar altında bölgeye ulaşan ekipler, yerde yatan kadına ilk müdahaleyi buradan yaptı. Yaralı kadın daha sonra sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Kurtarılan kadının hastanede müşahede altına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.