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Hakkari'de pancar toplarken ayağı kırılan kadın kurtarıldı

İHA

Hakkari'de pancar toplarken ayağı kırılan kadın kurtarıldı

Hakkari'nin Kavaklı köyünde pancar toplamaya giderken ayağı kırılan kadın, AFAD ve UMKE ekibi tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çeltik mezrasında pancar toplamaya giden Fatma Duman isimli kadın düşerek ayağını kırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine AFAD VE UMKE ekipleri harekete geçti. Zor şartlar altında bölgeye ulaşan ekipler, yerde yatan kadına ilk müdahaleyi buradan yaptı. Yaralı kadın daha sonra sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Kurtarılan kadının hastanede müşahede altına alındığı belirtildi.

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