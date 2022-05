Tek geçim kaynağı ineği ölmüştü; Vali inek ve buzağı hibe etti

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tek geçim kaynağı olan ineği merada otlarken ölen Nesibe Durna´ya (60), Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin talimatıyla inek ve buzağı hibe etti.

Yüksekova ilçesi Aksu köyünde 1'i kız, 3 çocuğuyla yaşayan Nesibe Durna, 7 yıl önce eşini kanser hastalığı nedeniyle kaybetti. Durna'nın sütünü satıp geçimini sağladığı, 2 ay önce dişi buzağı doğuran ineği, 10 gün önce evin yakınındaki merada otlarken yere yığılıp öldü. Tek geçim kaynağı ineğini kaybeden Durna'nın durumunun Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından haberleştirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin talimatıyla Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ile köye giden Vali Akbıyık, Durna'ya inek ve buzağı hibe etti.

'HER İLÇENİN POTANSİYELİNE GÖRE PROJE YAPIYORUZ'

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için birtakım projelerin hayata geçirildiğini söyleyen Vali Akbıyık, "Çiftçilere 500 koyun, 100 manda ile Şemdinli ve Derecik ilçelerimize arı veriyoruz. Her yıl tarım ve hayvancılığın gelişmesi için birçok projeler yapıyoruz. Her ilçenin potansiyeline göre proje yapıyoruz. Hedefimiz, Yüksekova'da mandacılığı geliştirmek. Şemdinli'de arıcılığı destekliyoruz. Bine yakın arılı kovan vereceğiz. Derecik'te seracılığı destekliyoruz ve bu kapsamda da 30 sera kurduk. Çukurca'da sera, küçükbaş hayvan desteği veriyoruz, soğuk hava depoları yapıyoruz. Zap markasını geliştirdik. 3 yıl sonra bambaşka bir Yüksekova olacak. Organize sanayiyle burada birçok fabrika gelecek. Sayın Bakanımızın talimatıyla ineği ölen bir ailemize inek ve buzağı hibe ettik" dedi.

Yüksekova'da mandacılığın gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını ve ilçedeki manda sayısını bine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Vali Akbıyık, "Yüksekova, her alanda gelişiyor. Hayvancılıkta, tarımda, alt ve üst yapıda ve sağlıkta daha güzel bir Yüksekova olacak. Yeter ki Hakkari'de iş olsun, üretim olsun, katkı olsun. Cumhurbaşkanı'mızın özel desteği ve bakanlarımızın desteğiyle güzel gidiyor" diye konuştu.

Nesibe Durna, kendisine inek ve buzağı hibe eden Vali Akbıyık'a teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

