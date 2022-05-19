Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı

Hakkari'de kurtların saldırdığı hamile köpek doğum yapamayınca belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
HakkariVan karayolu üzerindeki Kırıkdağı köyünde hayvancılık yapan bir vatandaşın belediye başkanlığına başvurması üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Kırıkdağ köyüne giden belediye ekipleri, köpeğin muayenesi yaptı. Yapılan muayenede, köpeğin kurtların saldırısı sonucu aldığı yaralar yüzünden doğum yapamadığı tespit edildi. Can dostun tüm tedavileri ve aşıları yapılarak belediye hayvan kliniğinde müşahede altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.