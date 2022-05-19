Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı

Bakan Çavuşoğlu, Johansson ve Zardari ile görüştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'de kurtların saldırdığı hamile köpek doğum yapamayınca belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

HakkariVan karayolu üzerindeki Kırıkdağı köyünde hayvancılık yapan bir vatandaşın belediye başkanlığına başvurması üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Kırıkdağ köyüne giden belediye ekipleri, köpeğin muayenesi yaptı. Yapılan muayenede, köpeğin kurtların saldırısı sonucu aldığı yaralar yüzünden doğum yapamadığı tespit edildi. Can dostun tüm tedavileri ve aşıları yapılarak belediye hayvan kliniğinde müşahede altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.