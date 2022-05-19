Çukurca’da doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü yapıldı.

Kaymakam Hasan Kurt’un katılımıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne ilçe protokolü, kamu görevlileri ile Çukurcalı gençler ve çocuklar katıldı. Katılımcılar 5 kilometrelik yürüyüş ile hem spor yaptı hem de Çukurca’nın doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. Bayrak Polis Noktasında son bulan yürüyüşün ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.