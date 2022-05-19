Şemdinli’de bisiklet turnuvası

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turnuvası düzenlendi.

Şemdinli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bisiklet turnuvasına Kaymakam Muhammet Tugay, ilçe protokolü ve gençler katıldı. Yapılan etkinlik sonrası dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

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