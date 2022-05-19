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Yüksekova'da 19 Mayıs kutlaması; minik Taha ilgi odağı oldu 

DHA

Yüksekova'da 19 Mayıs kutlaması; minik Taha ilgi odağı oldu 


Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Etkinlikte gösteri yapan öğrencilerin arasına girip, hareketlerine ayak uydurmaya çalışan Burak Taha Yılmaz (3), ilgi odağı oldu.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Hakkari Yüksekova´da da coşkuyla kutlandı. Şehir meydanındaki kutlamalara Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, öğrenciler ve velileri katıldı. Törene katılan Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı folklor ekibi ve diğer okulların öğrencileri, çeşitli yörelere ait halk oyunlarından gösteriler sundu. Bu sırada annesi ile beraber kutlamalara katılan Burak Taha Yılmaz, alana girerek, öğrenciler arasında oyunlara eşlik etmeye çalıştı. Burak Taha, hareketleri ve sevecenliğiyle ilgi çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-05-19 15:34:37

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