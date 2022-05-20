Çukurca’da meşaleli gençlik yürüyüşü

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle meşaleli ve Türk bayraklı gençlik yürüyüşü yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki gençlik merkezinden Çukurca Kaymakamlığı önüne kadar devam eden yürüyüşe; Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği yürüyüşün sonunda okunan İstiklal Marşı’nın ardından program son buldu.

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