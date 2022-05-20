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Vali Akbıyık Zap Suyu’nda rafting yaptı Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Hakkari gelişiyor, dönüşüyor ve kalkınıyor” Türkiye Rafting Federasyonu Genel Başkanı Fikret Yardımcı: "Hakkari'de rafting adına sporcu fabrikası kuracağız"

İHA

Vali Akbıyık Zap Suyu’nda rafting yaptı Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Hakkari gelişiyor, dönüşüyor ve kalkınıyor” Türkiye Rafting Federasyonu Genel Başkanı Fikret Yardımcı: "Hakkari'de rafting adına sporcu fabrikası kuracağız"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Zap Suyu’nda gençlerle beraber rafting yaparak, Hakkari’nin geliştiğini, dönüştüğünü ve kalkındığını söyledi.
Hakkari’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Zap Suyu’nda rafting etkinliği düzenlendi. Vali Akbıyık, vali yardımcıları ve Türkiye Rafting Federasyonu Genel Başkanı Fikret Yardımcı da gençlerle birlikte rafting yaptı.
Burada konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın Hakkari’de bir haftadır birçok sportif etkinlikle büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Rafting Federasyonu Genel Başkanımız ve ekibi ile beraber Yüksekova’da rafting yaptık. Bugün de Çukurca ve Yüksekova ilçelerinden gelen rafting kulüpleri ve gençlerimizle birlikte Zap’ta rafting yaptık. Artık Zap acılarla, kötü anılarla anılmıyor. Zap’ta rafting yapılıyor, festivaller yapılıyor. Hakkari’de sporun her türü başarıyla yapılıyor. Kadın takımımız süper ligde, engelli spor takımımız Basketbol 2. Ligi’nde, kayaklı koşuda Yüksekova takımı Türkiye milli takımının bel kemiğini oluşturuyor. Hakkarili gençlerimiz çok yetenekli. Federasyon, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve tüm kurum kuruluşlarımızla gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirerek tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Hakkari sporda, sanatta, sağlıkta, eğitimde gelişiyor, dönüşüyor, kalkınıyor. İnşallah bu gençlerimiz raftingde de Hakkari’yi daha iyi yere getirecek. Rafting Federasyonu Başkanımız da burada, kendisine teşekkür ediyoruz. Geçen yıl da Zap Suyu’nda Türkiye Rafting Şampiyonası'nı yaptık. İnşallah Türkiye Rafting Şampiyonası'nı burada yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyoruz ve rafting sezonunu da burada başlatmış olduk” dedi.
Türkiye Rafting Federasyonu Genel Başkanı Fikret Yardımcı ise dün Yüksekova’da rafting yaptıklarını hatırlatarak, “Çukurca’da incelemelerde bulunduk. Zap Suyu’nda muhteşem kalabalıkla rafting yaptık. Kahraman güvenlik güçlerimizin operasyonları neticesinde Zap spora elverişlidir. Biz bir ay sonra Hakkari’de fotosaferi yarışması yapacağız. Bütün Türkiye’yi buraya bekliyoruz. Hakkari’de hayat var, gelin bu hayatı beraber yaşayalım. Biz her zaman Hakkari’de olacağız ve burada rafting adına sporcu fabrikası kuracağız. Ayrıca burada sportif turizm adına rafting eğitim merkezi olacak ve inşaatı başlamış durumda” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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