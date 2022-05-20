Hakkari Zap Suyu'nda rafting



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Zap Vadisi'ndeki Zap Suyu üzerinde rafting etkinliği düzenlendi.

Hakkari Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Türkiye Rafting Federasyonu girişimiyle düzenlenen etkinliğe, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Rafting Federasyonu Genel Başkanı Fikret Yardımcı, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Mustafa Berat Kasımoğlu, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Rafting ekiplerinin Depin Tatil Köyü'nde startını verdikleri yarış, Sümbül Dağı kar tünelleri mevkisinde tamamlandı. Etkinlikte 10 bot 80 sporcu ve protokol üyeleri Zap suyunda Rafting yaparak, keyifli anlar yaşadı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapsamında birçok sportif etkinlik ile Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıklarını belirten Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "İlçelerimizden gelen rafting takımları ve gençlerle Zap'ta rafting yaptık. Artık Zap acılarla, kötü anılarla anılmıyor. Zap'ta rafting yapılıyor. Festivaller yapılıyor. Hakkari'de sporun her türü başarı ile hem Türkiye'de hem de uluslar arası etkinliklerde temsil ediliyor. Kadın futbol takımımız süper ligde. Engelli basketbol takımımız 2. ligde ve yine voleybol takımlarımız çok iyi durumda. Kayaklı koşuda Yüksekova takımı Milli Takımın bel kemiğini oluşturuyor. Hakkarili gençlerimiz çok yetenekli. Türkiye'de genç nüfusun en çok olduğu kent Hakkari. Biz de bu genç nüfusa federasyonlarımızla beraber, tüm kurum ve kuruluşlarımızla bu gençlerimizi yönlendirip tüm imkanlarımızı kullanıyoruz.Hakkari gelişiyor, dönüşüyor ve kalkınıyor. Sporda, sanatta, sağlıkta, eğitimde gelişiyor ''dedi.

Türkiye Rafting Federasyonu Genel Başkanı Fikret Yardımcı ise güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde Zap Vadisi'nde etkinliklerin yapıldığını söyledi. Yardımcı, "Çok yoğun bir çalışma yaptık. Daha sonra da yine burada fotosafari yarışması yapılacak. Burada rafting adına sporcu fabrikası kuracağız. Sportif Turizm adına önemli şeyler yapacağız. Sayın valimde dediği gibi rafting eğitim merkezi kuracağız. İnşası başlayacak inşallah'' diye konuştu (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-05-20 19:53:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.