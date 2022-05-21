Hakkarili Nurgül dünya üçüncüsü oldu

AÖF soru ve cevapları açıklandı mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Fransa'da yapılan Okul Sporları Dünya Güreş müsabakalarında Hakkari Spor Lisesi öğrencilerinden Nurgül Abi, serbest stilde dünya üçüncüsü oldu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Nurgül Abi’nin Fıransa'da yapılan güreş müsabakalarında serbest stil kadınlarda dünya üçüncüsü olduğunu belirterek, “Emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.