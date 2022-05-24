Çukurca tahini için coğrafi işaret süreci başladı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yerli ata tohumundan üretilen susamdan yapılan organik tahin için coğrafi işaret sürece başlatıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezi personelleri, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt'u makamında ziyaret ederek, Zap markası adı altında satılan yöreye has tahin hakkında bilgi aldı. Tahinin üretildiği tarihi taş değirmeni de ziyaret eden DAKA ve TOBB Mesleki Eğitim Merkezi heyeti, 'Çukurca Tahini Coğrafi Tescil' sürecinin başlatıldığı bilgisini verdiler.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Kurt, yöreye has tahini tüm Türkiye’ye gönderdiklerini belirterek, “Amacımız yerli ata tohumundan üretilen susamla yapılan organik tahinin hak ettiği değer ve markaya ulaşmasıdır” dedi.

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