Yüksekova'da kardan kapanan üs bölgesi yolu tünellerle açıldı

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kardan kapanan üs bölgesine giden yolu tünellerle açtı.
Yüksekova İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü askeri üs bölgesi yolunda çalışma yaptı. Askeri üs bölgelerinin yolunu açmak için ekipler, yüksekliği 7 metreyi bulan kar yığınlarında tüneller açarak ilerleyebildi. İlçede mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-05-24 15:41:42
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