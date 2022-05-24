Derecik toz bulutu altında İlçede gökyüzü kahverengine bürünürken araçların rengi değişti

Hakkari'nin Derecik ilçesinde iki gündür etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzü kahverengine bürünürken, araçların ise rengi değişti.

Derecik’te özellikle sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. İlçe toz bulutu nedeniyle kahverengine bürünürken, araçların ise adeta rengi değişti. Toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirten Musa Yılmaz, "Derecik'te iki gündür toz taşınımı var. Toz taşınımı bölge halkını olumsuz yönde etkiliyor. Astım ve kronik hastalar için tehlike saçıyor. Termometre şu an 2223 dereceyi gösteriyor. Hava sıcaklığı ve toz taşınımı olunca bizlerde sıkıntılı duruma düştük. İnşallah tez zamanda biter" dedi.

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