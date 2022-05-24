Sınırda askeri hareketlilik 5 askerin şehit olmasının ardından sınır bölgesinde helikopterler durmadan havalandı

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PençeKilit operasyonunda 5 askerin şehit olmasının ardından sınır bölgesinde hava hareketliliği gün boyu devam etti.

Milli Savunma Bakanlığı, PençeKilit operasyonunda çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu açıklarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarda bulunmak üzere sınır hattına geldi. Bakan Akar’ın temasları devam ederken, sınır hattında ise hava hareketliliği gün boyu durmadan devam etti.

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