Hakkari’de ‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi

Hakkari Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen ‘Çocuk Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürü Salih Kaya, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmenler ve aileler katıldı. Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve beraberindekiler, el sanatları sergisi stantlarını dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, özel çocuklarla yakında ilgilenerek protokolde beraber oturdu. Kasımoğlu’na sarılarak beraber hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, onu bir an olsun yalız bırakmayarak sevgi gösterinde bulundular.

Çocuklar değişik yörelere ait oyunları sergileyerek, palyaçolarla birlikte canlı müzik eşliğinde halay çektiler. Doğuştan görme engelli olan 7 yaşındaki Beyaznur Erik, güzel sesi ile seslendirdiği şarkılarla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri de şenlikte ailelere “Pusulam Polis” projesi çerçevesinde broşürler dağıttılar.

Şenlik, çekilen halaylarla sona erdi.

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