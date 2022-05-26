Hakkari'de sahipsiz eşekler şehir dışına çıkartıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de sahipsiz eşekler şehir dışına çıkartıldı

İHA

Hakkari'de sahipsiz eşekler şehir dışına çıkartıldı

Hakkari çarşı merkezindeki başıboş eşekler, zabıta ekipleri tarafından kamyonla şehir dışına çıkartıldı.
Çarşı merkezinde görünen ve henüz sahipleri ortaya çıkmayan 3 eşek, zabıta müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Zabıt ekipleri, sahipleri ortaya çıkmayan eşekleri çarşı merkezinden kamyonla kent dışına çıkartı.
Zabıta Müdürü Adil Demir, başıboş hayvan sahiplerine uyarıda bulunarak, tespit ettikleri sahipsiz hayvanları il dışına çıkartmaya devam edeceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık, şehit kızının düğün törenine katıldı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, şehit kızının düğün törenine katıldı
Hakkari’de ‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari’de ‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi
Anneleriyle buluşan kuzuların zorlu yayla yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Anneleriyle buluşan kuzuların zorlu yayla yolculuğu ...
Sınırda askeri hareketlilik 5 askerin şehit olmasının ardından sınır bölgesinde helikopterler durmadan havalandı
YEREL HABERLER Sınırda askeri hareketlilik 5 askerin şehit olmasının ...
Derecik toz bulutu altında İlçede gökyüzü kahverengine bürünürken araçların rengi değişti
YEREL HABERLER Derecik toz bulutu altında İlçede gökyüzü ...
Yüksekova'da kardan kapanan üs bölgesi yolu tünellerle açıldı
YEREL HABERLER Yüksekova'da kardan kapanan üs bölgesi yolu ...
Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor
YEREL HABERLER Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor
Hakkari’yi toz bulutu sardı
YEREL HABERLER Hakkari’yi toz bulutu sardı
Çukurca tahini için coğrafi işaret süreci başladı
YEREL HABERLER Çukurca tahini için coğrafi işaret süreci başladı
Antalyalı üniversite öğrencileri Çukurca’yı gezdi
YEREL HABERLER Antalyalı üniversite öğrencileri Çukurca’yı gezdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.