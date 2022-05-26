Hakkari'de sahipsiz eşekler şehir dışına çıkartıldı

Hakkari çarşı merkezindeki başıboş eşekler, zabıta ekipleri tarafından kamyonla şehir dışına çıkartıldı.
Çarşı merkezinde görünen ve henüz sahipleri ortaya çıkmayan 3 eşek, zabıta müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Zabıt ekipleri, sahipleri ortaya çıkmayan eşekleri çarşı merkezinden kamyonla kent dışına çıkartı.
Zabıta Müdürü Adil Demir, başıboş hayvan sahiplerine uyarıda bulunarak, tespit ettikleri sahipsiz hayvanları il dışına çıkartmaya devam edeceklerini ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.